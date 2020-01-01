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Петра Квитова — Джессика Пегула: видеообзор полуфинала Qatar Total Open

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Петра Квитова в третий раз в карьере вышла в финал турнира в Катаре.

Петра Квитова
Петра Квитова
Getty Images

Чешская теннисистка Петра Квитова со счетом 6:4, 6:4 обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале турнира WTA серии 500 Qatar Total Open, который проходит в Дохе.

В этом матче Квитова подала два эйса против нуля, не совершала двойных ошибок против одной и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 против четырех из шести у Пегулы.

Финал Qatar Total Open-2021 станет для чешской теннисистки третьим в истории её выступлений на этом турнире. Соперницей Квитовой будет испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая стала финалисткой без борьбы после снятия белоруски Виктории Азаренко.

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Теги: WTA, Петра Квитова, Джессика Пегула
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