Квитова и Мугуруса сыграют в финале турнира WTA в Катаре

Петра Квитова обыграла американку Джессику Пегулу.

Петра Квитова и Гарбинье Мугуруса стали финалистками турнира WTA серии 500 Qatar Total Open, который проходит в Дохе.

Четвертая сеянная Квитова в своем полуфинале обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу, которая начинала турнир в квалификации. Матч прошел в равной борьбе, обе теннисистки активно создавали и реализовывали брейк-пойнты, забрав на чужих подачах в общей сложности десять геймов. В этой борьбе одержала верх теннисистка из Чехии, которая выиграла со счетом 6:4, 6:4.

Соперницей Квитовой в финале будет испанская спорстменка Гарбинье Мугуруса. Её соперница в полуфинале Виктория Азаренко из Беларуси снялась из-за боли в спине, поэтому Мугуруса прошла в финал без борьбы.

Стоит отметить, что Квитова и Мугуруса уже играли в финале Qatar Total Open в 2018 году. Тогда чешская теннисистка победила в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В прошлом году Квитова также вышла в финал турнира в Дохе, но уступила со счетом 3:6, 3:6 Арине Соболенко из Беларуси.