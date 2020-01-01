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Квитова и Мугуруса сыграют в финале турнира WTA в Катаре

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Петра Квитова обыграла американку Джессику Пегулу.
Петра Квитова
Петра Квитова
Getty Images

Петра Квитова и Гарбинье Мугуруса стали финалистками турнира WTA серии 500 Qatar Total Open, который проходит в Дохе.

Четвертая сеянная Квитова в своем полуфинале обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу, которая начинала турнир в квалификации. Матч прошел в равной борьбе, обе теннисистки активно создавали и реализовывали брейк-пойнты, забрав на чужих подачах в общей сложности десять геймов. В этой борьбе одержала верх теннисистка из Чехии, которая выиграла со счетом 6:4, 6:4.

Соперницей Квитовой в финале будет испанская спорстменка Гарбинье Мугуруса. Её соперница в полуфинале Виктория Азаренко из Беларуси снялась из-за боли в спине, поэтому  Мугуруса прошла в финал без борьбы.

Стоит отметить, что Квитова и Мугуруса уже играли в финале Qatar Total Open в 2018 году. Тогда чешская теннисистка победила в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В прошлом году Квитова также вышла в финал турнира в Дохе, но уступила со счетом 3:6, 3:6 Арине Соболенко из Беларуси.

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Теги: WTA, Петра Квитова, Гарбинье Мугуруса, Джессика Пегула
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