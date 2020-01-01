Федерер: Я смог провести хорошие тренировки

Роджер Федерер обратился к болельщикам накануне возвращения в Тур АТР.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обратился к болельщикам накануне своего возвращения в Тур АТР на турнире в катарской Дохе.

По словам экс-первой ракетки мира, он смог хорошо поработать на тренировках и рад вернуться в соревнования.

«Прошел год с тех пор, как я ездил на какой-либо турнир. Я могу точно сказать вам, что это волнующий момент. Это был долгий и тяжелый путь для меня, я еще не вышел на его финишную прямую, но все нормально, я смог провести хорошие тренировки. Так что, я в большом предвкушении и, надеюсь, что вы захотите присоединиться к трансляции [матчей] и, надеюсь, что мы скоро увидимся, берегите себя», - сообщил Федерер Instagram-каналу Break The Deuce.

Напоминаем, что Федерер не выступал более года после того, как перенес две операции на правом колене.