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Федерер: Я смог провести хорошие тренировки

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Роджер Федерер обратился к болельщикам накануне возвращения в Тур АТР.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обратился к болельщикам накануне своего возвращения в Тур АТР на турнире в катарской Дохе.

По словам экс-первой ракетки мира, он смог хорошо поработать на тренировках и рад вернуться в соревнования.

«Прошел год с тех пор, как я ездил на какой-либо турнир. Я могу точно сказать вам, что это волнующий момент. Это был долгий и тяжелый путь для меня, я еще не вышел на его финишную прямую, но все нормально, я смог провести хорошие тренировки. Так что, я в большом предвкушении и, надеюсь, что вы захотите присоединиться к трансляции [матчей] и, надеюсь, что мы скоро увидимся, берегите себя», - сообщил Федерер Instagram-каналу Break The Deuce.

Напоминаем, что Федерер не выступал более года после того, как перенес две операции на правом колене. 

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Теги: ATP, Роджер Федерер
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