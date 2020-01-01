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Бондаренко прошла в четвертьфинал турнира в США

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Катерина Бондаренко уверенно обыграла японку Ходзуми.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в четвертьфинал турнира Мирового тура ITF в американском Ньюпорт-Бич.

Во втором раунде сопернице Бондаренко была японская теннисистка Эри Ходзуми. Первый сет прошел полностью под диктовку украинки, которая выиграла со счетом 6:1, однако во второй партии Ходзуми смогла выравнять игру и перевести сет на тай-брейк, где сильнее оказалась Бондаренко.

Соперница Катерины Бондаренко в четвертьфинале определится в матче между испанской теннисисткой Ирене Буррильо Эскориуэла и американкой Клэр Лю.

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Теги: ITF, Катерина Бондаренко
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