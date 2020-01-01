Медведев: Надеемся, что завтра удастся показать хороший теннис

Капитан сборной Украины прокомментировал первый день матча против сборной Израиля.

Капитан сборной Украины Андрей Медведев прокомментировал первый день матча Кубка Дэвиса против сборной Израиля, который проходит в Погребах Киевской Области.

По словам Медведева, обе команды сегодня показали себя очень хорошо.

«Илья Марченко вытащил практически безнадежный матч. Сергей Стаховский, несмотря на усталость, несмотря на то, что не все получалось, сумел навязать борьбу. И если бы не отличная игра в решающем сете соперника, то счет мог бы быть другим. Очень надеемся, что завтра удастся показать хороший теннис. Нужно отметить, что не все у нас получалось. Мы и не ожидали, что все будем получаться. Но матч продолжается. Это был тяжелый день, мы с оптимизмом смотрим на завтрашний день с коррекцией на то, что нужно сделать», - приводит слова капитана Большой теннис Украины.

Напоминаем, что второй день матча Украина — Израиль начнется с игры в парном разряде, в которой сыграет Денис Молчанов, выигравший в этом году три парных турнира.