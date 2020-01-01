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Стаховский: Получился такой матч, когда случались провалы

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Сергей Стаховский прокомментировал игру Кубка Дэвиса против Эдана Лешема.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал поражение от Эдана Лешема в матче Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

По мнению Стаховского, в сегодняшней игре он сыграл очень неровно, что и привело к поражению.

«Сегодня получился такой матч, когда случались провалы: было много ошибок, потом играл нормально, потом снова много ошибок… Не знаю, на что это можно списать, нет ничего, разве что на возраст. Уровень игры был не особо тяжелым, просто было очень много простых ошибок, которые давали ему уверенность в своих силах и из-за этого он мог играть так, как хотел», - приводит слова украинца Большой теннис Украины.

Напоминаем, что в первой игре сегодня Илья Марченко обыграл Даниэля Цукермана.

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Теги: Кубок Дэвиса, сборная Украины, сборная Израиля, Сергей Стаховский
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