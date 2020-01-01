Стаховский: Получился такой матч, когда случались провалы

Сергей Стаховский прокомментировал игру Кубка Дэвиса против Эдана Лешема.

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал поражение от Эдана Лешема в матче Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

По мнению Стаховского, в сегодняшней игре он сыграл очень неровно, что и привело к поражению.

«Сегодня получился такой матч, когда случались провалы: было много ошибок, потом играл нормально, потом снова много ошибок… Не знаю, на что это можно списать, нет ничего, разве что на возраст. Уровень игры был не особо тяжелым, просто было очень много простых ошибок, которые давали ему уверенность в своих силах и из-за этого он мог играть так, как хотел», - приводит слова украинца Большой теннис Украины.

Напоминаем, что в первой игре сегодня Илья Марченко обыграл Даниэля Цукермана.