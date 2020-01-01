Украинец Ваншельбойм прошел в полуфинал турнира ITF в Индии

Эрик Ваншельбойм уверенно обыграл местного теннисиста.

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм прошел в полуфинал турнира ITF в индийском Лакнау.

В четвертьфинальному раунде Ваншельбойм уверенно обыграл индийца Сидхартха Равата. Первый сет начался с равной борьбы, в которой соперники поочередно выигрывали геймы на своих подачах. При счете 4:3 в свою пользу украинский теннисист реализовал бренйк-пойнт, а потом забрал шестой гейм на своей подаче, не позволив сопернику реализовать три брейк-пойнта. Второй сет проходил при инициативе на стороне Ваншельбойма, однако рават смог взять два гейма и не реализовать четыре брейк-пойнта при счете 2:3. После этого украинский теннисист выиграл еще два гейма и довел матч до победы со счетом 6:3, 6:2.

За этот матч Эрик Ваншельбойм сделал одну двойную ошибку против двух и реализовал четыре брейк-пойнта из семи против одного из восьми у Равата. Также оба теннисиста подали по одному эйсу.

В полуфинале соперником Ваншельбойма будет американский теннисист Зейн Хан, который также в двух сетах переиграл Юнатана Мридха из Швеции.