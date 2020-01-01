Переключиться на мобильную версию

Украинец Ваншельбойм прошел в полуфинал турнира ITF в Индии

Комментариев: 0
Эрик Ваншельбойм уверенно обыграл местного теннисиста.
Эрик Ваншельбойм
Эрик Ваншельбойм
ФТУ

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм прошел в полуфинал турнира ITF в индийском Лакнау.

В четвертьфинальному раунде Ваншельбойм уверенно обыграл индийца Сидхартха Равата. Первый сет начался с равной борьбы, в которой соперники поочередно выигрывали геймы на своих подачах. При счете 4:3 в свою пользу украинский теннисист реализовал бренйк-пойнт, а потом забрал шестой гейм на своей подаче, не позволив сопернику реализовать три брейк-пойнта. Второй сет проходил при инициативе на стороне Ваншельбойма, однако рават смог взять два гейма и не реализовать четыре брейк-пойнта при счете 2:3. После этого украинский теннисист выиграл еще два гейма и довел матч до победы со счетом 6:3, 6:2.

За этот матч Эрик Ваншельбойм сделал одну двойную ошибку против двух и реализовал четыре брейк-пойнта из семи против одного из восьми у Равата. Также оба теннисиста подали по одному эйсу.

В полуфинале соперником Ваншельбойма будет американский теннисист Зейн Хан, который также в двух сетах переиграл Юнатана Мридха из Швеции.

Поделись:
Теги: ITF, Индия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь