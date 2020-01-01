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Стаховский проиграл Лешему в матче Кубка Дэвиса

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Сергей Стаховский не сумел принести команде Украины второе очко.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
facebook.com/UkrainianTennisFederation

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл Эдану Лешему игру в рамках матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

В первом сете Стаховский отдал два гейма на своих подачах и уступил 3:6. Во второй партии украинец смог перехватить инициативу, реализовал два брейк-пойнта и выиграл сет 6:3. Однако в решающем, третьем сете у второй ракетки Украины довести игру до победы не удалось — Лешем снова забрал два гейма на своих подачах и одержал победу со счетом 2:6.

В этом матче Стаховский подал девять эйсов против пяти и реализовал половину брейк-пойнтов против 44% у Лешема. Также оба теннисиста допустили по три двойные ошибки.

Таким образом, счет в матче Украина — Израиль стал 1:1. Напомним, что в первой игре Илья Марченко выиграл у Даниэля Цукермана. 

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Теги: Кубок Дэвиса, сборная Украины, сборная Израиля, Сергей Стаховский
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