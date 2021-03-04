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Циципас будет жертвовать по 3 тысячи за каждую парную победу с братом

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Полуфиналист Australian Open организовал благотворительную акцию.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Полуфиналист Australian Open Стефанос Циципас организовал благотворительную акцию в помощь фонду Together for the Children, сообщает Ubitennis.

Циципас, который играет на турниреABN AMRO World Tennis Tournament в Роттердаме в паре со своим братом Петросом, за каждую победу будет перечислять в фонд по 3 тысячи евро.

В первом матче братья Циципасы обыграли бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счетом 6:2, 6:3. Следующими соперниками греческих теннисистов станетфинско-французская пара Хенри Континен — Эдуар Роже-Васслен.

Напоминаем, что в одиночном разряде турнира в Роттердаме Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал.

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Теги: ATP, Стефанос Циципас, пары, благотворительная акция
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