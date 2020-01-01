Марченко: При счете 0:3 я нашел лазейку

Илья Марченко прокомментировал свою первую игру матча Кубка Дэвиса .

Лидер сборной Украины Илья Марченко прокомментировал свою победу над израильтянином Даниэлем Цукерманом в первой игре матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

По словам Марченко, поначалу у него не получалось найти варианты, как перехватить инициативу в игре. Однако, во втором сете он нашел тактику, которая принесла победу.

«Буквально при счете 0-3 я нашел такую лазейку, что если играть мягко ему под бекхенд, то он не знает, что делать. Абсолютно поменялся рисунок игры, я снизил максимально скорость на втором мяче, наверное, до 130 км и ему это тоже было очень неудобно», - приводит слова игрока Большой теннис Украины.

Напоминим, что Марченко обыграл своего визави в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:2. Во второй игре матча Сергей Стаховский вытсупает против Эдана Лешема.