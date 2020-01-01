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Марченко обыграл израильтянина Цукермана в матче Кубка Дэвиса

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Илья Марченко отыгрался после крупного поражения в первом сете .
Илья Марченко
Илья Марченко
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Лидер сборной Украины Илья Марченко принес своей команде первое очко в домашнем матче Кубка Дэвиса против сборной Израиля.

В своей игре Марченко смог обыграть Даниэля Цукермана. Первый сет израильский теннисист выиграл со счетом 6:1, однако дальше Марченко смог перехватить инициативу. По ходу второго сета украинец проигрывал 0:3, однако смог выиграть шесть геймов подряд, а потом забрать и третий сет со счетом 6:2.

В этой игре Марченко подал девять эйсов против одного, сделал пять двойных ошибок против четырех и реализовать половину созданных брейк-пойнтов против 44% у Цукермана.

В следующей игре матча Украина — Израиль встретятся Сергей Стаховский и Эдан Лешем.

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Теги: Кубок Дэвиса, сборная Украины, сборная Израиля, Илья Марченко
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