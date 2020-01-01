Переключиться на мобильную версию

Нишикори прошел в четвертьфинал, Маррей и Баутиста проиграли в Роттердаме

Комментариев: 0
Кею Нишикори понадобились три сета для того, чтобы обыграть Алекса де Минора.
Кей Нишикори
Кей Нишикори
Getty Images

Японец Кей Нишикори прошел в четвертьфинал турнира ATP серии 500 ABN AMRO World Tennis Tournament в нидерландском Роттердаме.

В матче второго раунда турнира Нишикори играл против австралийца Алекса де Минора. Первый и второй сеты соперники крупно выиграли — сначала японец со счетом 6:3, потом его австралийский визави ответил еще более крупно победой 6:2. А в решающем, третьем сете Нишикори вел 4:1 и 5:2, однако при счете 5:3 не реализовал матчбол. После этого Де Минор сравнял счет, но на атй-брейке сильнее был японский теннисист, который довел сет до победы 7:5.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей проиграл четвертому сеянному россиянину Андрею Рублеву. При чем в первом сете была равная борьба, которая завершилась со счетом 7:5 в пользу Рублева при чем Маррей в последнем гейме не реализовал два геймбола. А во второй партии шотландский теннисист смог взять всего два гейма — 2:6 и Рублев прошел в четвертьфинал.

Пятый номер посева Роберто Баутиста в матче первого раунда уступил своему соотечественнику Алехандро Давидовичу. Первый сет Давидович взял без проблем — 6:2, хотя могло быть и 6:1: в третьем гейме несеянный теннисист не реализовал два брейк-пойнта. Во втором сете Баутиста немного выравнял игру и смог довести сет до тай-брейка, однако там уступил и Давидович выиграл партию со счетом 7:5.

В матче Алехандро Давидовича против венгра Мартона Фучовича завтра определится последний четвертьфиналист турнира в Роттердаме. До них еще одного четвертьфиналиста определят серб Душан Лайович и хорватский теннисист Борна Чорич.

Поделись:
Теги: ATP, Кей Нисикори, Роберто Баутиста-Агут, Энди Маррей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь