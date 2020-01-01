Нишикори прошел в четвертьфинал, Маррей и Баутиста проиграли в Роттердаме

Кею Нишикори понадобились три сета для того, чтобы обыграть Алекса де Минора.

Японец Кей Нишикори прошел в четвертьфинал турнира ATP серии 500 ABN AMRO World Tennis Tournament в нидерландском Роттердаме.

В матче второго раунда турнира Нишикори играл против австралийца Алекса де Минора. Первый и второй сеты соперники крупно выиграли — сначала японец со счетом 6:3, потом его австралийский визави ответил еще более крупно победой 6:2. А в решающем, третьем сете Нишикори вел 4:1 и 5:2, однако при счете 5:3 не реализовал матчбол. После этого Де Минор сравнял счет, но на атй-брейке сильнее был японский теннисист, который довел сет до победы 7:5.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей проиграл четвертому сеянному россиянину Андрею Рублеву. При чем в первом сете была равная борьба, которая завершилась со счетом 7:5 в пользу Рублева при чем Маррей в последнем гейме не реализовал два геймбола. А во второй партии шотландский теннисист смог взять всего два гейма — 2:6 и Рублев прошел в четвертьфинал.

Пятый номер посева Роберто Баутиста в матче первого раунда уступил своему соотечественнику Алехандро Давидовичу. Первый сет Давидович взял без проблем — 6:2, хотя могло быть и 6:1: в третьем гейме несеянный теннисист не реализовал два брейк-пойнта. Во втором сете Баутиста немного выравнял игру и смог довести сет до тай-брейка, однако там уступил и Давидович выиграл партию со счетом 7:5.

В матче Алехандро Давидовича против венгра Мартона Фучовича завтра определится последний четвертьфиналист турнира в Роттердаме. До них еще одного четвертьфиналиста определят серб Душан Лайович и хорватский теннисист Борна Чорич.