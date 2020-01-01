Элина Свитолина — Виктория Азаренко: Видеообзор матча Qatar Total Open

Свитолина в статусе первой сеянной уступила в двух сетах.

Элина Свитолина Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла со счетом 2:6, 4:6 беларуске Виктории Азаренко в четвертьфинале турнира WTA Qatar Total Open в Дохе.

В этом турнире Свитолина была первым номером посева, однако в матче с восьмой сеянной Азаренко реализовала всего три брейк-пойнта из восьми против шести из 12 у белорусской теннисистки.

Напоминаем, что на следующей неделе Свитолина будет выступать на турнире WTA в Дубае, где также будет первой сеянной.