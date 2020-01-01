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Манафов проиграл во втором раунде Челленджера в Казахстане

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Владислав Манафов был близок к победе над Джеймсом Дакуортом.
Владислав Манафов
Владислав Манафов
KTF

Украинский теннисист Владислав Манафов проиграл австралийцу Джеймсу Дакуорту в матче второго раунда турнира АТР серии Челленджер в казахстанском Нур-Султане.

Манафов проиграл первый сет со счетом 2:6, однако смог на тай-брейке выиграть вторую партию — 7:6. В решающем сете украинец повел со счетом 4:2, однако после этого выиграл лишь один гейм и проиграл со счетом 5:7.

Также Манафов вместе с казахстанцем Григорием Ломакиным выбыли из розыгрыша турнира в Нур-Султане в парном разряде, проиграв канадским теннисистам Брэйдену Шнуру и Питеру Полански со счетом 3:6, 2:6.

Напоминаем, что сегодня также на турнире в катарской Дохе проиграла Элина Свитолина, которая была первым номером посева. 

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Теги: ATP, Челленджер, Казахстан
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