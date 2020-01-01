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Молчанов: Думаю, что матч будет непростым

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Денис Молчанов прокомментировал предстоящий матч сборной Украины в Кубке Дэвиса.
Денис Молчанов
Денис Молчанов
ФТУ

Украинский теннисист Денис Молчанов прокомментировал предстоящий матч Кубка Дэвиса, в котором сборнуя Украины пример сборную Израиля.

Молчанов в паре с Даниилом Калениченко сыграет против играющего капитана сборной Израиля Йонатана Эрлиха и Ишая Олиэля. По словам украинца, Эрлих — очень опытный и сложный соперник.

«Когда мы играли на выезде против сборной Израиля (в 2017 году) он уже тогда считался великовозрастным игроком. Как видим, сейчас его уровень не упал. Когда мы играли на выезде против сборной Израиля (в 2017 году) он уже тогда считался великовозрастным игроком» - сказал Молчанов изданию Большой теннис Украины.

Напоминаем, что матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля пройдет завтра и послезавтра в Погребах Киевской области.

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Теги: Кубок Дэвиса, сборная Украины, сборная Израиля, Денис Молчанов
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