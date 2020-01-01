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Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Катаре

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Украинская теннисистка не смогла переиграть беларуску Вкиторию Азаренко.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекращает выступления на турнире WTA серии 500 в катарской Дохе.

В четвертьфинале Свитолина, которая была первым номером посева, уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренко. Перед началом матча соперница украинки обратилась к физиотерапевтам, поскольку испытывала проблемы со спиной, которые не прекращались и во время матча. Тем не менее, Азаренко уверенно обыграла Свитолину со счетом 6:2, 6:4. За почти полтора часа игры Свитолина реализовала всего три брейк-пойнта из восьми против  шести из 12 у Азаренко.

Стоит ответить, что для Свитолиной это уже четвертое поражение от Азаренко в четырех матчах против белорусской теннисистки.

Напоминаем, что на следующей неделе Свитолина сыграет на турнире WTA в Дубае, где также будет первым номером посева.

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Теги: WTA, Элина Свитолина, Виктория Азаренко, четвертьфинал
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