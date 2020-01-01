Марченко: В 2021 году сюрпризов можно ждать от кого угодно

Илья Марченко прокомментировал предстоящий матч против сборной Израиля.

Первая ракетка Украины Илья Марченко прокомментировал предстоящий матч Кубка Дэвиса против сборной Израиля.

По словам Марченко, его игра против Даниэля Цукермана может стать затяжной, а недооценивать соперников нельзя. Однако лидер сборной Украины уверен в своем партнере по команде Сергее Стаховском.

«Надеюсь, что Сергей Стаховский более уверенно разберется с Эданом Лешемом. Но это теннис. В 2021 году уже сюрпризов можно ждать от кого угодно. Игроки показывают теннис достаточно одинакового уровня, начиная с 600-го и до 100-го номера в рейтинге», - сообщил Марченко порталу Большой теннис Украины.

Напоминаем, что матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля состоится завтра и послезавтра и пройдет в Погребах Киевской области.