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Стаховский: Будем надеятся, что опыт нам поможет

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Сергей Стаховский поделился мнением о сборной Израиля.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Open13Provence

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о сборной Израиля накануне матча Кубка Дэвиса.

По словам Стаховского, из соперников сборной Украины он знает только Эдана Лешема и играющего капитана Йонатана Эрлиха.

«Это молодые, энергичные и эмоциональные ребята, которые жаждут победы. У нашей команды, со своей стороны, есть большой опыт. Будем надеяться, что в нужное время это нам поможет», - сообщил теннисист порталу Большой теннис Украины.

Напоминаем, что матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля пройдет в Погребах Киевской области 5-6 марта.

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Теги: Кубок Дэвиса, Сергей Стаховский, сборная Украины, сборная Израиля
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