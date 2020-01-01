Стаховский: Будем надеятся, что опыт нам поможет

Сергей Стаховский поделился мнением о сборной Израиля.

Украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о сборной Израиля накануне матча Кубка Дэвиса.

По словам Стаховского, из соперников сборной Украины он знает только Эдана Лешема и играющего капитана Йонатана Эрлиха.

«Это молодые, энергичные и эмоциональные ребята, которые жаждут победы. У нашей команды, со своей стороны, есть большой опыт. Будем надеяться, что в нужное время это нам поможет», - сообщил теннисист порталу Большой теннис Украины.

Напоминаем, что матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля пройдет в Погребах Киевской области 5-6 марта.