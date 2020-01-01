Медведев: Мы с уверенностью смотрим на предстоящее противостояние

Капитан сборной Украины прокомментировал подготовку к матчу против сборной Израиля.

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал подготовку команды к предстоящему матчу Кубка Дэвиса против сборной Израиля.

Про словам Медведева, украинские теннисисты готовы к возможным затяжным матчам против израильтян.

«Хард в зале подразумевают, что матчи могут быть длинными и затяжными, но не такими, как на грунте. Ребята провели последние месяцы на харде. Поэтому мы с уверенностью смотрим на предстоящее противостояние, что мы справимся с нагрузками и нам хватит сил, чтобы показать хороший теннис в течение двух дней», - приводит слова капитана команды Большой теннис Украины.

Матч сборных Украины и Израиля пройдет 5-6 марта на кортах «Marina Tennis Club» в Погребах Киевской области.