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Медведев: Мы с уверенностью смотрим на предстоящее противостояние

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Капитан сборной Украины прокомментировал подготовку к матчу против сборной Израиля.
Андрей Медведев
Андрей Медведев
btu.org.ua

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев прокомментировал подготовку команды к предстоящему матчу Кубка Дэвиса против сборной Израиля.

Про словам Медведева, украинские теннисисты готовы к возможным затяжным матчам против израильтян.

«Хард в зале подразумевают, что матчи могут быть длинными и затяжными, но не такими, как на грунте. Ребята провели последние месяцы на харде. Поэтому мы с уверенностью смотрим на предстоящее противостояние, что мы справимся с нагрузками и нам хватит сил, чтобы показать хороший теннис в течение двух дней», - приводит слова капитана команды Большой теннис Украины.

Матч сборных Украины и Израиля пройдет 5-6 марта на кортах «Marina Tennis Club» в Погребах Киевской области.

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Теги: Кубок Дэвиса, сборная Украины, сборная Израиля, Андрей Медведев
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