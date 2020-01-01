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Клейстерс вернется в Тур WTA во второй половине марта в Майами

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Ким Клейстерс заявлена на два турнира в США.
Ким Клейстерс
Ким Клейстерс
Getty Images

Бельгийская теннисистка, экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс вернется в Тур WTA во второй половине марта.

В своем официальном Twitter-аккаунте Клейстерс написала о том, что заявлена на два турнира в США — Miami Open, который пройдет во Флориде с 23 марта по 3 апреля, и Volvo Car Open в Чарлстоне с 5 по 11 апреля. Первый турнир входит в серию WTA 1000, второй — в WTA 500.

В прошлом сезоне Ким Клейстерс сыграла всего три матча, которые проиграла, а в январе нынешнего года она переболела коронавирусом.

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Теги: WTA, Ким Клейстерс
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