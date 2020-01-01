Переключиться на мобильную версию

Халеп снялась с турнира в Объединенных Арабских Эмиратах

Комментариев: 0
Элина Свитолина второй турнир подряд будет первой сеянной.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Румынская теннисистка Симона Халеп не сыграет на первом в сезоне турнире WTA серии 1000, который пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 7 по 14 марта, сообщает Большой теннис Украины.

О причинах снятия Халеп не сообщается. Ранее с этого турнира снялись первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии, американка София Кенин, а также финалистка и полуфиналистка Australian Open Дженнифер Брэди и Каролина Мухова.

Таким образом, первым номером посева на турнире в Дубае станет украинская тенисистка Элина Свитолина, которая также является первой сеянной на турнире WTA 500, который в эти дни проходит в катарской Дохе.

Поделись:
Теги: WTA, Симона Халеп
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь