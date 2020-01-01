Халеп снялась с турнира в Объединенных Арабских Эмиратах

Элина Свитолина второй турнир подряд будет первой сеянной.

Румынская теннисистка Симона Халеп не сыграет на первом в сезоне турнире WTA серии 1000, который пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 7 по 14 марта, сообщает Большой теннис Украины.

О причинах снятия Халеп не сообщается. Ранее с этого турнира снялись первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии, американка София Кенин, а также финалистка и полуфиналистка Australian Open Дженнифер Брэди и Каролина Мухова.

Таким образом, первым номером посева на турнире в Дубае станет украинская тенисистка Элина Свитолина, которая также является первой сеянной на турнире WTA 500, который в эти дни проходит в катарской Дохе.