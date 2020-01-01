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Циципас обыграл Герасимова, Вавринка проиграл Качанову на турнире в Роттердаме

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Полуфиналист Australian Open на тай-брейках обыграл белорусского теннисистка.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

В нидерландском Роттердаме продолжается турнир Мирового тура АТР ABN AMRO World Tennis Tournament.

Сегодня полуфиналист Australian Open Стефанос Циципас начал свои выступления сложной победой над белорусским теннисистом Егором Герасимовым. Оба сета завершились на тай-брейках 7:6, 7:5. При чем в финальном гейме второго сета Герасимов не реализовал два матчбола.

Во второй раунде Циципас сыграет против поляка Хуберта Хуркача, который сегодня также в двух сетах обыграл французского теннисиста Адриана Маннарино.

В еще одном сегодняшнем матче восьмой номер посева Станислас Вавринка неожиданно уступил несеянному россиянину Карену Хачанову также в двух сетах. В этой встрече первыый сет Вавринка уступил со счетом 4:6, а второй швейцарский теннисист смог досести до тай-брейка, но победить в нем не сумел — 5:7 и Вавринка закончил выступления в Роттердаме.

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Теги: ATP, Стефанос Циципас, Стэн Вавринка
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