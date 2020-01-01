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Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Дохе

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Во втором круге первая ракетка Украины сразится с лаки-лузером из Японии.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Лидер посева турнира в Дохе Элина Свитолина (№5 WTA) узнала соперницу по второму кругу одиночного разряда турнира WTA 500 в Дохе.

Ею станет японка Мисаки Дои (№83 WTA).

В стартовом матче 29-летняя японка, которая получила статус лаки-лузера после снятия американки Аманды Анисимовой, одолела китаянку Чжэн Сайсай (№48 WTA).

Доха. Первый круг
Мисаки Дои (Япония) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:3

Свитолина пропустила первый круг благодаря высокому номеру посева.

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Теги: WTA, Элина Свитолина
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