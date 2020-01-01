Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Дохе

Во втором круге первая ракетка Украины сразится с лаки-лузером из Японии.

Элина Свитолина Getty Images

Лидер посева турнира в Дохе Элина Свитолина (№5 WTA) узнала соперницу по второму кругу одиночного разряда турнира WTA 500 в Дохе. Ею станет японка Мисаки Дои (№83 WTA). В стартовом матче 29-летняя японка, которая получила статус лаки-лузера после снятия американки Аманды Анисимовой, одолела китаянку Чжэн Сайсай (№48 WTA). Доха. Первый круг

Мисаки Дои (Япония) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:3 Свитолина пропустила первый круг благодаря высокому номеру посева.

Мария Пономаренко