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Свитолина вылетела из первого круга парного турнира в Дохе

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Украинско-белорусская пара завершила выступление в соревнованиях.
Свитолина и Азаренко
Свитолина и Азаренко
btu.org.ua

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в паре с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко уступили Лауре Зигемунд из Германии и россиянке Елене Весниной в первом круге Qatar Open.

Поединок продолжался 1 час и 40 минут. Во второй партии Свитолина и Азаренко лидировали с брейком, но подать на матч не смогли. На решающем тай-брейке украинка и белоруска выполнили 3 мини-брейка против 4 у соперниц.

Qatar Open. Первый круг
Элина Свитолина/Виктория Азаренко (Украина/Беларусь) - Лаура Зигемунд/Елена Веснина (Германия/Россия, WC) 6-4, 5-7, 8-10

Отметим, что Елена Веснина вернулась в Тур после рождения дочери и провела сегодня свой первый матч за почти 3 года (экс-первая ракетка мира в паре не выступала на турнирах с конца мая 2018 года).

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Теги: Элина Свитолина, Виктория Азаренко, WTA, теннис
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Комментариев (1)
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ldferwws    02.03.2021, 21:21
Оценка:  -19
ldferwws
Вылетела-то ерунда.Главное чтобы она не"залетела"от Монфиса...А то ведь с полным пузом маленьких нигеров сильно не побегаешь по корту...
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