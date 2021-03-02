Свитолина вылетела из первого круга парного турнира в Дохе

Украинско-белорусская пара завершила выступление в соревнованиях.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в паре с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко уступили Лауре Зигемунд из Германии и россиянке Елене Весниной в первом круге Qatar Open.

Поединок продолжался 1 час и 40 минут. Во второй партии Свитолина и Азаренко лидировали с брейком, но подать на матч не смогли. На решающем тай-брейке украинка и белоруска выполнили 3 мини-брейка против 4 у соперниц.

Qatar Open. Первый круг

Элина Свитолина/Виктория Азаренко (Украина/Беларусь) - Лаура Зигемунд/Елена Веснина (Германия/Россия, WC) 6-4, 5-7, 8-10

Отметим, что Елена Веснина вернулась в Тур после рождения дочери и провела сегодня свой первый матч за почти 3 года (экс-первая ракетка мира в паре не выступала на турнирах с конца мая 2018 года).