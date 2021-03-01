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Свитолина - о турнире в Дохе: В этом году совсем другая история

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Украинская тенниситска поделилась своими ожиданиями.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Пятая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о подготовке к турниру Qatar Open, который завтра стартует в Дохе и проанализировала свое выступление на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до 1/8 финала.

"Поражение от Джессики Пегулы в Австралии однозначно было тяжелым. С самого начала австралийской серии я играла очень хорошо и чувствовала себя замечательно. Мне было действительно грустно, что я не сумела пройти в четвертый круг. Уверена, что могла пройти и дальше, а моей целью, конечно же, была победа на турнире. Я мало что могу сказать по поводу той игры: Пегула отыграла здорово, а я не очень хорошо. Я не смогла воспользоваться своими шансами вернуться в матч в решающем сете", — поведала Свитолина журналистам, передает Btu.org.ua

Свитолина рассказала, что надеется только на победу в этом турнире.

"Конечно, победа — это моя цель. Несколько раз я была тут в четвертьфиналах, один раз — в полуфинале, так что сложно предугадать, каким будет результат в этот раз. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы заполучить этот кубок. В этом году я нахожусь в лучшем состоянии, чем в прошлом сезоне. В прошлом году мне было немного тяжело в Дубае и Дохе, я не была правильно настроена и не чувствовала себя хорошо на корте. В этом году совсем другая история. Чувствую, что у меня есть высокие шансы хорошо выступить в Дохе. В любом случае тут играет много сильных теннисисток, в каждом матче я должна буду показывать свой лучший теннис".

Украинка начнет турнир в 1/8 финала. Соперницей Элины будет победительница матча Чжэн Сайсай (Китай) — Мисоки Дои (Япония).

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Теги: WTA, Элина Свитолина
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kvinta36    01.03.2021, 21:18
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