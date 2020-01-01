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Цуренко вышла в финал квалификации турнира в Дохе

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Леся Цуренко одержала победу над Катержиной Синяковой.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинка Леся Цуренко выиграла во втором круге квалификации турнира в Дохе и вышла в финал отборочного турнира.

Соперницей нашей спортсменки была Катержина Синякова из Чехии. Цуренко выполнила по три брейка в каждом сете, а на своей подаче проиграла по гейму.

В третьем круге украинка сыграет против Луары Зигемунд из Германии.

Квалификация. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Катержина Синякова (Чехия, 5) 6-3, 6-2

Напомним, что Qatar Total Open - WTA500 пройдет в Дохе с 1 по 6 марта.

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Теги: Леся Цуренко, Катержина Синякова
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