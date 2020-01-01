Дарья Снигур — Клара Бюрель: Видеообзор финала турнира ITF во Франции

Молодая украинка выиграла пятый титул в карьере.

Дарья Снигур ITF Poitiers

Украинская теннисистка Дарья Снигур обыграла со счетом 6:3, 2:6, 7:5 француженку Клару Бюрель в финале турнира ITF во французском Пуатье.

В финальном матче Снигур не смогла подать ни одного эйса против одного у Бюрель. Однако украинка допустила лишь одну двойную ошибку против двух и реализовала семь брейк-пойнтов из 11 против шести из восьми у своей соперницы.

Победа в Пуатье стала для Дарьи Снигур пятым чемпионским титулом в карьере. В последний раз перед этим украинка становилась чемпионкой в августе 2019 года на турнире в израильской Кирьят-Шмоне.