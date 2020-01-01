Переключиться на мобильную версию

Албот ударом между ног выиграл пойнт на турнире в Сингапуре

Комментариев: 0
Необычный способ победить в розыгрыше.

Раду Албот
Раду Албот
Getty Images

Молдавский теннисист Раду Албот необычным способом выиграл пойнт в матче второго раунда турнира Тура АТР в Сингапуре против немецкого теннисистка Янника Ханфманна.

В четвертом гейме второго сета Албот при счете 30:0 в пользу немецкого теннисиста вышел к сетке, пытаясь атаковать. Однако молдаванин получил заброс за спину к базовой линии, после которого ударом между ног смог сделать ответный заброс и выиграть пойнт, а в последствии и сет.

В итоге Раду Албот выиграл этот матч со счетом 6:7, 7:6, 6:3 и в четвертьфинале сыграет против первого номера посева, француза Адриана Маннарино.

Поделись:
Теги: АТР, Сингапур
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь