Албот ударом между ног выиграл пойнт на турнире в Сингапуре

Необычный способ победить в розыгрыше.

Раду Албот Getty Images

Молдавский теннисист Раду Албот необычным способом выиграл пойнт в матче второго раунда турнира Тура АТР в Сингапуре против немецкого теннисистка Янника Ханфманна.

В четвертом гейме второго сета Албот при счете 30:0 в пользу немецкого теннисиста вышел к сетке, пытаясь атаковать. Однако молдаванин получил заброс за спину к базовой линии, после которого ударом между ног смог сделать ответный заброс и выиграть пойнт, а в последствии и сет.

В итоге Раду Албот выиграл этот матч со счетом 6:7, 7:6, 6:3 и в четвертьфинале сыграет против первого номера посева, француза Адриана Маннарино.