Стаховский: Приятно, что Марченко меня обогнал в рейтинге, а не я упал

Экс-первая ракетка Украины отметил, что его стимулирует конкуренция.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский (№192 ATP) прокомментировал тот факт, что его соотечественник Илья Марченко поднялся в рейтинге и занял 176-ю строчку, став первой ракеткой Украины.

"В команде, если честно, нет разницы, играешь ты первым или вторым номером, поскольку играешь и с первым, и со вторым номерами команды соперника. На самом деле классно, что в таком возрасте мы еще здесь и толкаем друг друга. Есть конкуренция, без сомнения.

Не буду говорить, что мне все равно. Мне приятно, что Марченко меня обогнал, а не я упал и таким образом потерял очки, а он меня обошел. Илья классно сыграл два турнира, выиграл один челленджер, и он имеет полное право меня обогнать, потому что он показал результат.

Меня это стимулирует. Мог бы сказать, что все, я 15 лет был первым. Но реально это стимулирует, появляется конкуренция. Это хорошо, что в таком возрасте мы можем нормально общаться и подстегивать друг друга", - приводит слова Марченко Суспільне: Спорт.

Ранее Сергей Стаховский заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде в Токио.