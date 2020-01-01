Переключиться на мобильную версию

Стаховский: Приятно, что Марченко меня обогнал в рейтинге, а не я упал

Комментариев: 0
Экс-первая ракетка Украины отметил, что его стимулирует конкуренция.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский (№192 ATP) прокомментировал тот факт, что его соотечественник Илья Марченко поднялся в рейтинге и занял 176-ю строчку, став первой ракеткой Украины.

"В команде, если честно, нет разницы, играешь ты первым или вторым номером, поскольку играешь и с первым, и со вторым номерами команды соперника. На самом деле классно, что в таком возрасте мы еще здесь и толкаем друг друга. Есть конкуренция, без сомнения.

Не буду говорить, что мне все равно. Мне приятно, что Марченко меня обогнал, а не я упал и таким образом потерял очки, а он меня обошел. Илья классно сыграл два турнира, выиграл один челленджер, и он имеет полное право меня обогнать, потому что он показал результат.

Меня это стимулирует. Мог бы сказать, что все, я 15 лет был первым. Но реально это стимулирует, появляется конкуренция. Это хорошо, что в таком возрасте мы можем нормально общаться и подстегивать друг друга", - приводит слова Марченко Суспільне: Спорт.

Ранее Сергей Стаховский заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде в Токио.

Поделись:
Теги: Сергей Стаховский, теннис, Илья Марченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь