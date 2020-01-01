Снигур вышла в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка Дарья Снигур прошла в четвертьфинал турнира Мирового тура ITF во французском Пуатье.
В матче второго раунда Снигур играла против местной теннисистки Амандин Эсс. Первый сет прошел полностью под диктовку украинской теннисистки, которая проиграла лишь один гейм и не позволила Эсс реализовать три брейк-пойнта.
Во втором сете игра немного выровнялась, однако Снигур быстро забрала гейм на подаче соперницы и в дальнейшем не позволила ей отыграться. В том числе отыграла еще три брейк-пойнта.
Всего за этот матч украинская теннисистка сделала одну двойную ошибку против двух и выиграла четыре брейк-пойнта из пяти против одного из шести у француженки. Также обе спортсменки подали по два эйса.
В четвертьфинале Дарья Снигур сыграет против итальянки Камиллы Розателло, которая обыграла вторую сеянную китаянку Ван Синью. Ранее Снигур и Розателло друг с другом не играли.
Полная версия правил