Снигур вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Дарья Снигур уверенно обыграла француженку Амандин Эсс.

Украинская теннисистка Дарья Снигур прошла в четвертьфинал турнира Мирового тура ITF во французском Пуатье.

В матче второго раунда Снигур играла против местной теннисистки Амандин Эсс. Первый сет прошел полностью под диктовку украинской теннисистки, которая проиграла лишь один гейм и не позволила Эсс реализовать три брейк-пойнта.

Во втором сете игра немного выровнялась, однако Снигур быстро забрала гейм на подаче соперницы и в дальнейшем не позволила ей отыграться. В том числе отыграла еще три брейк-пойнта.

Всего за этот матч украинская теннисистка сделала одну двойную ошибку против двух и выиграла четыре брейк-пойнта из пяти против одного из шести у француженки. Также обе спортсменки подали по два эйса.

В четвертьфинале Дарья Снигур сыграет против итальянки Камиллы Розателло, которая обыграла вторую сеянную китаянку Ван Синью. Ранее Снигур и Розателло друг с другом не играли.