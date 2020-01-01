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Надаль снялся с турнира в Нидерландах

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Испанца по-прежнему беспокоит спина.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение пропустить турнир ABN AMRO World Tennis Tournament, который пройдет с 1 по 7 марта в нидерландском Роттердаме.

Надаля все еще беспокоит травма спины, полученная в Австралии, из-за которой он не выступал в составе сборной Испании на турнире АТР Cup.

«Вернувшись в Испанию, я обратился к врачу, который, вместе с моей командой, посоветовал  не играть на следующей неделе. Очень надеюсь, что скоро вернусь и сыграю в Роттердаме», - приводит слова испанского теннисиста официальный сайт нидерландского турнира.

Напоминаем, что в начале марта планирует вернуться в Тур АТР швейцарский теннисист Роджер Федерер, который также восстанавливается после травмы.

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Теги: Рафаэль Надаль, АТР
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