Надаль снялся с турнира в Нидерландах

Испанца по-прежнему беспокоит спина.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение пропустить турнир ABN AMRO World Tennis Tournament, который пройдет с 1 по 7 марта в нидерландском Роттердаме.

Надаля все еще беспокоит травма спины, полученная в Австралии, из-за которой он не выступал в составе сборной Испании на турнире АТР Cup.

«Вернувшись в Испанию, я обратился к врачу, который, вместе с моей командой, посоветовал не играть на следующей неделе. Очень надеюсь, что скоро вернусь и сыграю в Роттердаме», - приводит слова испанского теннисиста официальный сайт нидерландского турнира.

Напоминаем, что в начале марта планирует вернуться в Тур АТР швейцарский теннисист Роджер Федерер, который также восстанавливается после травмы.