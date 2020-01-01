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Стаховский хочет сыграть на Олимпиаде в Токио

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Теннисист рассчитывает на Элину Свитолину.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский в эксклюзивном интервью Суспильне прокомментировал свое выступление на Australian Open и поделился планами на этот год.

"Можно сказать, что начало сезона было неплохим. Но если принимать во внимание, что за полтора месяца я там сыграл на двух соревнованиях - на Australian Open и один турнир ATP, то как-то очень мало.

Конечно, условия, которые проводились, карантинная квалификация в Дохе ... Но я играл очень неплохо, это был очень большой вызов для организаторов - сделать такой шаг и проводить квалификации не в Австралии. Это, во-первых, было очень дорого, а во-вторых рискованно.

Но, к счастью, считаю, что и для спорта и игроков они это сделали. А потом уже перелет в Австралию, двухнедельный карантин... В реалиях очень сложно оценивать: прошло два месяца, а я сыграл только в Австралии, а затем сразу матч ATP. Это даже нельзя назвать соревнованием".

По словам Стаховского, у него была возможность обойти серба Лайовича. Проблемой стало отсутсвие 100%-ой подготовки.

"У меня были шансы победить. Были брейкболы в пятом сете, у Лайовича - матчбод в конце. Он просто сделал этот шаг, а я - нет. Но если брать вообще, то мне жаль - в Австралии были быстрые корты, то, что импонирует и подходит мне, я играл неплохо - но подготовиться шансов не было. 15 дней жесткого карантина в номере - это реально больно бьет по физике и по динамике передвижения по корту. Сказать, что я играл 5 сетов - это круто, сказать, что мое тело выдержало такие нагрузки - тоже круто. Но я не был 100% готов к этим соревнованиям".

Несмотря на то, что Стаховский не раз заявлял о скором завершении карьеры, он пока планирует поиграть, в частности выступить на Олимпиаде

"Пока неизвестно, что будет с календарем. Все соревнования подтверждаются за три месяца вперед. У меня есть график - после Кубка Дэвиса надо играть двое соревнований в Италии, после чего двухнедельный перерыв и будем смотреть на календарь. Из крупных - Париж и Уимблдон, если они будут. Олимпиаду, конечно, очень хочется. Мы играем пару с Денисом Молчановым. Хотел бы в одиночке иметь шанс. Как резервный вариант - микс с Элиной Свитолиной, если она будет стоять достаточно высоко, а я надеюсь, что будет. Попробую зацепиться и сказать: "Давай сыграем микс".

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Теги: Сергей Стаховский, WTA
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