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Тренер Федерера: Мы много сделали, чтобы Роджер смог вернуться на корт

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Пьер Паганини прокомментировал восстановление Федерера после травмы.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Тренер Роджера Федерера Пьер Паганини прокомментировал восстановление швейцарского теннисиста после травмы, из-за которой он пропустил Australian Open.

По словам Паганини, Федерер вернется только когда будет готов снова играть хорошо. А сейчас организм швейцарца надо максимально беречь.

«Мы реально много сделали, чтобы он смог вернуться на корт. Для него будет огромной победой, если он сможет выйти на корт и сыграть, а затем сказать: «Ребята, я отыграл, со мной все в порядке, я с нетерпением жду следующей игры””, - приводит слова тренера газета Tages Anzeiger.

Напоминаем, что Федерер планирует вернуться в Тур АТР в начале марта на турнире в катарской Дохе.

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Теги: Роджер Федерер
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