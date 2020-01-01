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Халеп прошла вакцинацию от коронавируса

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Третья ракетка мира вакцинировалась Пфайзером.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Третья ракетка мира Симона Халеп сегодня прошла вакцинацию от коронавируса.

Румынскую теннисистку привили вакциной Пфайзер. По словам Халеп, чувствует она себя хорошо и никаких побочных эффектов нет.

«Я хотела это сделать - меня вакцинировали Пфайзером. Сейчас чувствую себя хорошо, никаких побочных эффектов нету. Если это единственный способ побороть пандемию, значит надо вакцинироваться. Каждый принимает решение сам, но мой совет — вакцинируйтесь», - приводит слова третьей ракетки мира Gazeta Sporturilor.

Напомним, что осенью прошлого года Симона Халеп переболела коронавирусом. 

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Теги: WTA, Симона Халеп, коронавирус, вакцинация
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