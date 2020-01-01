Снигур прошла во второй раунд турнира в Пуатье

Дарья Снигур одержала непростую победу над Сьюзан Бандекки.

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу над швейцаркой Сьюзан Бандекки в матче первого раунда турнира Мирового тура ITF во французском Пуатье.

Снигур без особых проблем забрала первый сет, проиграв в нем лишь один гейм и не реализовав один брейк-пойнт. Однако, вторая партия прошла для украинки тяжелее — у неё были и нереализованные брейк-пойнты, и проигранные геймболы. Однако, и Бандекки провела сет не идеально, но смогла его выиграть со счетом 6:3.

Решающий, третий сет Снигур провела так же, как и первый. Отдала сопернице всего два гейма, отыграла девять брейк-пойнтов и выиграла со счетом 6:2.

В этом матче Снигур подала один эйс против трех, совершила три двойные ошибки против двух и выиграла шесть брейк-пойнтов из 13 против 3 из 13 у швейцарской теннисистки.

Во втором раунде турнира в Пуатье соперницей Дарьи Снигур будет французская теннисистка Амандин Эссе, которая также в трех сетах обыграла итальянку Федерику Ди Сарру. Ранее Снигур и Эссе друг с другом не играли.