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Манафов проиграл в первом раунде Челленджера в Нур-Султане

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Владислав Манафов окончательно покидает турнир в Казахстане .
Владислав Манафов
Владислав Манафов
ФТУ

Украинский теннисист Владислав Манафов уступил японцу Тацуме Ито в первом раунде турнира АТР серии Челленджер в Казахстане.

В первом сете борьба была равная, однако после того, как при счете 2:2 Манафов отдал гейм на своей подаче, отыграться он уже не смог, не реализовав брейк-пойнт при счете 3:4. В итоге первый сет остался за Ито со счетом 6:4.

Второй сет украинский теннисист начал с того, что не дал японцу реализовать шесть брейк-пойнтов. Затем, при счете 3:3 Манафов отыграл еще четыре брейк-пойнта и выиграл гейм. Однако после этого Ито выиграл три гейма подряд и второй сет со счетом 6:4.

Всего украинский теннисист подал пять эйсов против двух, сделал четыре двойные ошибки против пяти и выиграл один брейк из двух против трех из 15 у его оппонента.

Ранее Манафов также в первом раунде выбыл из Челленджера в Нур-Султане в парном разряде.

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Теги: АТР, Челленджер, Казахстан
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