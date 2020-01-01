Молчанов прошел в полуфинал парного турнира Челленджера в Нур-Султане

Денис Молчанов и его напарник одержали победу в первом раунде турнира в Казахстане.

Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Александр Недовесов из Казахстана прошли в полуфинал турнира АТР серии Челленджер в казахстанском Нур-Султане.

В первом раунде Молчанов и Недовесов уверенно обыграли казахстанскую пару Сагадат Аяп — Даниил Озерной со счетом 6:3, 6:1. Украинско-казахстанская пара реализовала четыре брейк-пойнта и выиграла все геймы на своих подачах.

Во втором раунде Молчанов с напарником должны были выступать против россиянина Павла Котова и тайваньца У Тунлиня, но теннисист из Тайваня снялся с соревнований. Таким образом Молчанов и Недовесов проходят напрямую в полуфинал.

Соперник украинско-казахстанской пары определится в матче между французами Юго Гренье — Александром Мюллером и немецко-эквадорской парой Юлиан Ленц — Роберто Кирос.