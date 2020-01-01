Переключиться на мобильную версию

Молчанов прошел в полуфинал парного турнира Челленджера в Нур-Султане

Комментариев: 0
Денис Молчанов и его напарник одержали победу в первом раунде турнира в Казахстане.
Денис Молчанов
Денис Молчанов
btu.org.ua

Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Александр Недовесов из Казахстана прошли в полуфинал турнира АТР серии Челленджер в казахстанском Нур-Султане.

В первом раунде Молчанов и Недовесов уверенно обыграли казахстанскую пару Сагадат Аяп — Даниил Озерной со счетом 6:3, 6:1. Украинско-казахстанская пара реализовала четыре брейк-пойнта и выиграла все геймы на своих подачах.

Во втором раунде Молчанов с напарником должны были выступать против россиянина Павла Котова и тайваньца У Тунлиня, но теннисист из Тайваня снялся с соревнований. Таким образом Молчанов и Недовесов проходят напрямую в полуфинал.

Соперник украинско-казахстанской пары определится в матче между французами Юго Гренье — Александром Мюллером и немецко-эквадорской парой Юлиан Ленц — Роберто Кирос.

Поделись:
Теги: АТР, Челленджер, Денис Молчанов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь