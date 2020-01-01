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Ига Швентек — Мэддисон Брэнгл: видеообзор матча турнира WTA в Австралии

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Польская теннисистка одержала непростую победу.

Ига Швентек
Ига Швентек
Getty Images

Польская теннисистка Ига Швентек одержала победу со счетом 6:3, 6:4 в непростом матче против американки Мэдисон Брэнгл в первом раунде турнира WTA Adelaide International в Австралии.

За этот матч Швентек подала четыре эйса против нуля, сделала три двойные ошибки против одной и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти против трех из трех у Брэнгл.

Во втором раунде турнира в Аделаиде соперницей Швентек будет австралийка Мэддисон Инглис, которая в трех сетах обыграла свою соотечественницу Саманту Стосур.

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Теги: WTA, Ига Швентек, Аделаида, Австралия
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