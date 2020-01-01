Швентек одержала победу в первом раунде турнира в Австралии

Польская теннисистка сравняла счет в противостоянии с американкой Брэнгл.

Польская теннисистка Ига Швентек одержала победу в непростом матче против американки Мэдисон Брэнгл в первом раунде турнира WTA Adelaide International в Австралии.

В первом сете Швентек повела 4:1, при этом взяв два гейма на подачах американской теннисистки и не реализовав один брейк-пойнт. После этого соперницы по очереди выигрывали геймы на своих подачах и польская спортсменка довела партию до победы 6:2.

Второй сет прошел в более упорной борьбе. Брэнгл повела 2:0 после того, как Свентек в первом гейме проиграла, подавая геймбол. Далее соперницы по очереди реализовали брейк-пойнты — американка один, полька два. Забрав второй гейм на подаче Брэнгл, Швентек захватила инициативу и до конца встречи отдала еще только один гейм при счете 5:3, а потом забрала сет со счетом 6:4 и матч.

Таким образом Швентек сравняла счет в противостоянии против Брэнгл, которой три года назад проиграла на турнире ITF в Чарлстоне.

Во втором раунде Ига Швентек будет играть против австралийки Мэддисон Инглиc, которая в трех сетах обыграла свою соотечественницу Саманту Стосур.