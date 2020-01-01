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Свитолина сыграет на турнире WTA в Майами

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Также там может сыграть Марта Костюк.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в американском Майами, сообщает Большой теннис Украины.

По информации источника, Свитолина попала в посев основной сетки турнира под пятым номером. Ранее украинка уже шесть раз выступала на этом турнире. Лучшим реультатом Свитолиной на флоридском турнире стал выход в четвертьфинал три года назад.

Также на этом турнире сыграют Эшли Барти, Симона Халеп, Наоми Осака, Серена Уильямс, София Кенин, Каролина Плишкова, Каролина Мухова и многие другие спортсменки из мировой элиты.

Отметим, что в список запасных под третьим номером попала еще одна украинская теннисистка Марта Костюк.  

Напоминаем, что после Australian Open Элина Свитолина сохранила пятое место в мировом рейтинге WTA.

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