Свитолина сыграет на турнире WTA в Майами

Также там может сыграть Марта Костюк.

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в американском Майами, сообщает Большой теннис Украины.

По информации источника, Свитолина попала в посев основной сетки турнира под пятым номером. Ранее украинка уже шесть раз выступала на этом турнире. Лучшим реультатом Свитолиной на флоридском турнире стал выход в четвертьфинал три года назад.

Также на этом турнире сыграют Эшли Барти, Симона Халеп, Наоми Осака, Серена Уильямс, София Кенин, Каролина Плишкова, Каролина Мухова и многие другие спортсменки из мировой элиты.

Отметим, что в список запасных под третьим номером попала еще одна украинская теннисистка Марта Костюк.

Напоминаем, что после Australian Open Элина Свитолина сохранила пятое место в мировом рейтинге WTA.