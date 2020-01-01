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Снигур сыграет на турнире Мирового тура ITF во Франции

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Молодая украинка получила седьмой номер посева в основной сетке.
Дарья Снигур
Дарья Снигур
Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур выступить на турнире Мирового тура ITF во французском Пуатье, который проходит с 22 по 28 февраля.

Снигур начнет выступления в основной сетке, в которой попала в посев под седьмым номером. Соперницей молодой украинки в первом раунде будет теннисистка из Швейцарии Сьюзан Бандекки.

Первой сеянной в основной сетке турнира в Пуатье стала болгарская теннисистка Виктория Томова.

Напоминаем, что на прошлой неделе Снигур выбыла из турнира ITF в немецком Альтенкирхене, проиграв во втором раунде. 

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Теги: ITF, Дарья Снигур
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