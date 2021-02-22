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Калинина выступит на турнире Мирового тура ITF в Америке

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Ангелина Калинина — шестой номер посева в основной сетке.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выступит на турнире Мирового тура ITF в Бока Ратон, штат Флорида, США, который проходит с 22 по 28 февраля.

Калинина начнет выступления в основной сетке сеянной под шестым номером. Имя своей первой соперницы украинская теннисистка узнает после окончания квалификационного раунда турнира.

Первым номером посева в основной сетке турнира во Флориде стала белорусская теннисистка Ольга Говорцова.

Напоминаем, что сегодня украинец Владислав Манафов выбыл из Челленджера в казахстанском Нур-Султане в парном разряде.

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Теги: ITF, Ангелина Калинина
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