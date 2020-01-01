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Манафов завершил выступления в парном разряде Челленджера в Казахстане

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Владислав Манафов с напарником проиграли российско-тайваньской паре.
Владислав Манафов
Владислав Манафов
ФТУ

Украинец Владтислав Манафов и его казахстанский напарник Григорий Ломакин завершили выступления в парном разряде на турнире АТР серии Челленджер Forte Challenger 100 в казахстанском Нур-Султане.

В первом раунде Манафов с напарником не смогли обыграть российско-тайваньскую пару Павел Котов — У Тунлинь, которые победили со счетом в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 10:6.

Манафов, однако, продолжит борьбу на трунире в Казахстане в одиночном разряде. В первом раунде основной сетки соперником украинца будет японский теннисист Тацума Ито.

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Теги: ATP, Челленджер
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