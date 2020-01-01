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Объявлены составы сборных Украины и Израиля на матч Кубка Дэвиса

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В составе сборной Украины сыграют все лидеры .
Дмитрий Калениченко
Дмитрий Калениченко
Getty Images

Стали известны составы сборных Украины и Израиля на матч Кубка Дэвиса, который пройдет в марте, сообщает официальная Facebook-страница Федерации тенниса Украины.

В состав сборной Украины на этот матч вошли свежеиспеченный первая ракетка Украины Илья Марченко, Сергей Стаховский, Владислав Орлов, Даниил Калениченко и чемпион двух турниров нынешнего года в парном разряде Денис Молчанов. Капитаном команды стал Андрей Медведев.

Соперники украинских теннисистов выступят в составе: Эдан Лешем, Яшай Олиэль, Даниэль Цукерман и Йонатан Эрлих. Последний будет также капитаном израильской команды.

Матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля пройдет 5-6 марта и станет уэже третьим матчем между ними. Обе предыдущих встречи, в 199-м и 2017-м годах, завершились победами украинских теннисистов.

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок финал Кубка Билли Джин Кинг.

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Теги: Кубок Дэвиса, сборная Украины, сборная Израиля
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