Стаховский не прошел квалификацию турнира Тура АТР во Франции

В матче против Сапаты Миралеса украинец выиграл лишь один гейм.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл испанцу Бернабе Сапате Миралесу в матче первого квалификационного раунда турнира Тура АТР Open Sud de France в Монпелье.

В первом сете Стаховский проиграл гейм на своей подаче, но сразу смог отыграться на подаче своего визави. Однако, этот гейм так и остался единственным, который украинец смог выиграть в этом матче. Один раз в первом сете и дважды во втором он был близок к выигрышу, но Сарпата Миралес забрал 11 геймов подряд и выиграл матч со счетом 6:1, 6:0.

Стаховский в этом матче не подал ни одного эйса против трех, сделал три двойные ошибки против двух и выиграл один брейк-пойнт из четырех против семи из 11 у испанского теннисиста.

Напоминаем, что сегодня также в первом раунде квалификации Леся Цуренко выбыла из турнира в австралийской Аделаиде.