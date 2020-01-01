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Стаховский выступит на турнире Тура АТР во Франции

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Сергей Стаховский выступления в Монпелье начнет в квалификации.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский выступит на турнире Тура АТР Open Sud de France  во французском Монпелье.

Свои выступления во Франции Стаховский начнет в квалификации, которая пройдет в два раунда. В первом раунде соперником украинца станет седьмой номер посева Бернабе Сапата Миралес, которого Стаховский обыграл в квалификации Australian Open-2021.

Турнир  Open Sud de France пройдет с 22 по 28 февраля. Первым номером посева в его основной сетке стал другой испанец Роберто Баутиста Агут.

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Теги: ATP, Сергей Стаховский
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