Australian Open посетили более 130 тысяч болельщиков

В этом году посещаемость австралийского мэйджора снизилась в шесть раз.

Организаторы Australian Open опубликовали информацию о посещаемости австралийского мэйджора.

По информации источника, за две недели турнира на трибунах кортов в Мельбурне побывали почти 131 тысяча зрителей. Этот показатель в шесть раз ниже, чем посещаемость в прошлом году, которая составила почти 800 тысяч зрителей.

В этом году власти штата Виктория ввели ограничения на заполняемость трибун, связанную с пандемией коронавируса. Из-за нее же штат с прошлой субботы до нынешней среды находился на карантине и тогда зрителей не допускали на трибуны вообще.

Напомним, что чемпионами Australian Open 2021 года в одиночном разряде стали сербский теннисист Новак Джокович и японка Наоми Осака.