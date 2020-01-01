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Australian Open посетили более 130 тысяч болельщиков

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В этом году посещаемость австралийского мэйджора снизилась в шесть раз.
Мельбурн, Род-Лэйвер-Арена
Мельбурн, Род-Лэйвер-Арена
Getty Images

Организаторы Australian Open опубликовали информацию о посещаемости австралийского мэйджора.

По информации источника, за две недели турнира на трибунах кортов в Мельбурне побывали   почти 131 тысяча зрителей. Этот показатель в шесть раз ниже, чем посещаемость в прошлом году, которая составила почти 800 тысяч зрителей.

В этом году власти штата Виктория ввели ограничения на заполняемость трибун, связанную с пандемией коронавируса. Из-за нее же штат с прошлой субботы до нынешней среды находился на карантине и тогда зрителей не допускали на трибуны вообще.

Напомним, что чемпионами Australian Open 2021 года в одиночном разряде стали сербский теннисист Новак Джокович и японка Наоми Осака.

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Теги: ATP, Australian Open, зрители
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