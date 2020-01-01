Джокович: Хочу выиграть каждый матч, который играю

Чемпион Australian Open поделился эмоциями от очередного титула на австралийском мэйджоре.

Новоиспеченный девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович поделился своими эмоциями и планами после победы на австралийском мэйджоре.

По словам Джоковича, он планирует больше фокусироваться на турнирах Большого Шлема.

«Мне нужно с умом подходить к своему графику выступлений. После того, как я оформил исторический рекорд как первая ракетка мира, я чувствую облегчение и смогу больше фокусироваться на турнирах Большого Шлема. У меня ни перед кем нет никаких обязательств. Мой план на этот год – это не быть непобедимым, но я хочу выиграть каждый матч, который играю. Я выиграл тут и это задает тон на весь сезон для меня», - приводит слова сербского теннисиста Большой теннис Украины.

Также Джокович сообщил, что намерен продолжать бороться, пока продолжают его главные соперники испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.