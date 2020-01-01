Джокович - чемпион Australian Open

Сербский теннисист одолел россиянина в финале соревнований.

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В финальном матче лидер посева не оставил шансов четвертому сеяному Даниилу Медведеву из России.

Финал, Australian Open

Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) 7:5, 6:2, 6:2

Поединок продолжался 1 час 54 минуты. За это время Джокович сделал три подачи навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал семь брейк-поинта из 11.

Медведев, в свою очередь, совершил шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки, при этом реализовав два брейк-поинта из четырех.

Несмотря на поражение в финале, Даниил Медведев получил в Австралии чек на сумму 85 млн рублей и статус 3-го номера мирового рейтинга. 19 февраля 2021, 19:00