Цуренко зачехлила ракетку на старте квалификации турнира в Аделаиде
Для украинки это уже пятое поражение подряд.
Шестая ракетка украины Леся Цуренко вылетела в полуфинале квалификации турнира WTA в Аделаиде.
В трех сетах она уступила Астре Шарме из Австрии.
Цуренко проиграла восемь геймов на своей подаче, три из которых — в решающей партии.
WTA. Аделаида. Квалификация. Полуфинал
Леся Цуренко (Украина) — Астра Шарма (Австрия, 11) 1:2 (4:6, 6:4, 1:6)
Как известно, на прошлой неделе Леся стартовала в основе турнира в Мельбурне, но вылетела уже в первом раунде.
В январе украинка не смогла пробиться в основную сетку Australian Open, уступив в финале квалификации россиянке Людмиле Самсоновой.
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