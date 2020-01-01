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Цуренко зачехлила ракетку на старте квалификации турнира в Аделаиде

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Для украинки это уже пятое поражение подряд.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Шестая ракетка украины Леся Цуренко вылетела в полуфинале квалификации турнира WTA в Аделаиде.

В трех сетах она уступила Астре Шарме из Австрии.

Цуренко проиграла восемь геймов на своей подаче, три из которых — в решающей партии.

WTA. Аделаида. Квалификация. Полуфинал

Леся Цуренко (Украина) — Астра Шарма (Австрия, 11) 1:2 (4:6, 6:4, 1:6)

Как известно, на прошлой неделе Леся стартовала в основе турнира в Мельбурне, но вылетела уже в первом раунде.

В январе украинка не смогла пробиться в основную сетку Australian Open, уступив в финале квалификации россиянке Людмиле Самсоновой.

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Теги: Леся Цуренко, теннис, WTA
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